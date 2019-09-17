«Я бы хотел разобраться»: суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 15 октября бывшего хоккеиста, серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2007 года Игоря Мусатова. Спортсмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По сообщениям СМИ, речь идёт о 45 миллионах рублей. При этом сам Мусатов свою вину отрицает и считает, что стал жертвой оговора.

В понедельник, 16 сентября, Кузьминский районный суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Игоря Мусатова. 31-летний спортсмен, последним клубом которого был братиславский «Слован», находился в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путём.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября», — огласила своё решение судья.

16 сентября на сайте ГУ МВД России по Москве появилась информация, которая предположительно относится к Мусатову. Согласно этим данным, в отношении некоего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Совершение мошенничества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору»). Наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.

«Установлено, что в январе 2018 года злоумышленник арендовал офис в Малом Кисловском переулке, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. Затем он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, когда потерпевший пришёл в офис и передал деньги, один из злоумышленников скрылся. Впоследствии преступники поделили украденные средства. Сообщник Мусатова помещён под домашний арест, также проводятся мероприятия по задержанию их возможного соучастника.

О том, что серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 года Игорь Мусатов подозревается в мошенничестве, ещё в воскресенье, 15 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Игоря обвиняют в мошенничестве, но он свою вину не признаёт. Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, являются исключительно гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — цитировал телеканал «360» слова адвоката Александра Карабанова.

При этом в ходе судебного заседания Мусатов заявил, что «стал жертвой оговора». По его словам, он лишь свёл людей и «не входил в финансовые отношения». Кроме того, спортсмен удивился, узнав, что находился в федеральном розыске.

«Я посещал публичные места, передвигался за рулём, никто мной не интересовался. Мне нет смысла куда-то скрываться, наоборот, я бы хотел разобраться», — приводит слова Мусатова РИА Новости.

Пьяные дебоши и свадьба с Канаевой

Что касается спортивной карьеры Мусатова, то нападающий провёл немало матчей в КХЛ. Воспитанник московского «Спартака» дебютировал в составе родной команды ещё в 2005-м в возрасте 17 лет. Спустя пару лет на талантливого хоккеиста обратили внимание в «Ак Барсе», и Игорь переехал в Казань.

Затем Мусатов выступал за «Нефтехимик», а в 2009-м вернулся в «Спартак». Также в карьере спортсмена были «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и «Слован», который форвард покинул в 2017-м. После этого хоккеист находился в статусе свободного агента и найти себе новую команду так и не сумел.

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Между тем Мусатов был хорошо известен не только своей игрой, но и скандалами, связанными с алкогольным опьянением. Так, в 2011 году Игорь, будучи игроком «Атланта», избил в центре Москвы водителя автобуса, а всего за неделю до этого был задержан органами правопорядка за езду в нетрезвом виде. После очередного задержания спортсмен вовсе умудрился скрыться из отделения полиции.

Спустя четыре года Мусатов угодил в новый скандал. На этот раз хоккеист не пожелал оплатить счёт в московском баре, который составлял всего 1700 рублей. Спортсмен вступил в конфликт с сотрудниками заведения, после чего они вызвали полицию. Там хоккеист продолжил вести себя агрессивно, в частности бросал обувь в полицейских. Омский «Авангард», за который выступал на тот момент Мусатов, отреагировал на произошедшее максимально жёстко.

«Всё очень просто. Поведение, недостойное спортсмена — это раз. Второе: было принято решение ещё ранее контракт с Мусатовым на следующий сезон не продлевать. Поэтому на сборы, которые у нас начинаются сегодня, мы его даже не пригласили. Мы ему сказали: «Можешь не приезжать на сборы», — цитировала «Комсомольская правда» президента клуба Владимира Шалаева.

А уже находясь в статусе свободного агента, хоккеист устроил в другом столичном заведении новый дебош, причём при себе у него был пистолет с патронами.

Мусатов женат на известной спортивной гимнастке, двукратной олимпийской чемпионке Евгении Канаевой. Бракосочетание состоялось в июне 2013-го, а спустя год спортсменка родила хоккеисту сына. После этого неоднократно появлялись слухи о возможном разводе, но подтверждения данная информация пока не получила.

Источник: Россия Сегодня