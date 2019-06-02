14 лет спустя: «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу

30 2 июня 2019

Сергей Стариков

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и впервые с 2005 года завоевал главный трофей турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0, голами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.