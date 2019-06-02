Сергей Стариков
14 лет спустя: «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу
В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и впервые с 2005 года завоевал главный трофей турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0, голами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
- © OSCAR DEL POZO / AFP
Финальный свисток. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов. (90 + 5′)
Ориги и Салах попытались организовать атаку на ворота соперника, но бельгиец исполнил очень неточную передачу. (90 + 5′)
«You’ll Never Walk Alone» затянули фанаты «Ливерпуля», а «Тоттенхэм» вновь идёт в атаку. (90 + 4′)
Настоящий шквал атак «Тоттенхэма». На этот раз пробил Кейн, но Бекер намертво забрал мяч. (90 + 3′)
«Тоттенхэм» продолжает атаковать. Сон нанёс опаснейший удар из пределов штрафной, но Алисон снова выручил. (90 + 3′)
Очередной угловой «Тоттенхэма» не завершился ударом. Мяч вылетел из штрафной, его подхватил Роуз и нанёс дальний удра. Бекер на высоте. (90 + 2′)
Кейн ворвался в штрафную соперника и упал, но Скомина не увидел нарушения правил. (90 + 2′)
Скомина добавил пять минут к основному времени матча. Именно столько времени осталось у «Тоттенхэма», чтобы совершить чудо и сравнять счёт в финале Лиги чемпионов. (90 + 1′)
Последняя замена у «Ливерпуля». Клопп выпускает на поле Джо Гомеса вместо Садио Мане, укрепляя оборону. (90′)
Здорово поборолись в штрафной ван Дейк и Матип, Ориги подхватил мяч и буквально вонзил его в дальний угол ворот Льориса. Третий мяч за два матча для бельгийца. (88′)