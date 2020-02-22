16 лет спустя: анонсирован новый эпизод сериала «Друзья»

WarnerMedia анонсировал выход специального эпизода телесериала «Друзья», популярного в 1990-х и начале 2000-х. Показ нового выпуска запланирован на май 2020 года на стриминговом сервисе HBO Max. В съёмках будут задействованы все шесть главных актёров шоу. По данным СМИ, выпуск — своеобразный подарок для поклонников проекта, но он не станет продолжением оригинального сюжета.

Представители конгломерата WarnerMedia сообщили о решении выпустить специальный эпизод американского комедийного сериала «Друзья», в котором появятся все шесть актёров, исполнявших роли главных героев: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэттью Перри (Чендлер), Дэвид Швиммер (Росс) и Мэтт Леблан (Джоуи). Стоит отметить, что в сентябре 2019 года исполнилось 25 лет с момента выхода на телеэкраны первой серии.

Выпуск, по предварительной информации, будет показан на стриминговом сервисе HBO Max в мае 2020-го. Там же станут доступны все 236 серий, выходивших в период с 1994 по 2004 год. Согласно релизу, съёмки пройдут на студии Warner Bros. в Бербанке, где снималось оригинальное шоу. Специальный выпуск снимет режиссёр Бен Уинстон. Ведущие актеры выступят в качестве исполнительных продюсеров вместе с создателями оригинального шоу Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном.

Точная сумма гонораров актёров неизвестна, однако, согласно сведениям американских СМИ, каждый из шести актёров сериала получит от $3 до $4 млн.

Контент-редактор HBO Max Кевин Райт отметил, что новый выпуск можно охарактеризовать как «тот, в котором они снова собрались вместе».

«Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом «Друзей», — подтвердил он.

Райт отметил, что узнал о «Друзьях», когда они находились ещё на ранних стадиях разработки, а затем, несколько лет спустя, получил возможность работать над сериалом и был рад видеть, как проект завоёвывает популярность у одного поколения зрителей за другим.

«Он вступает в эпоху, когда друзья — и зрители — собираются вместе в режиме реального времени, и мы думаем, что такое особенное воссоединение сможет передать этот самый дух, объединив старых и новых поклонников», — добавил Райт.

Ранее стало известно, что инициатором воссоединения «Друзей» на экране стал председатель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт, который счёл запуск подобного проекта удачным бонусом для премьеры самого сервиса HBO Max.

В ноябре 2019 года Hollywood Reporter сообщил, что телеканал HBO ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения «Друзей». Тогда же в прессе появилась информация, что телеканал намерен привлечь к съёмкам создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман. Оба опровергли возможность перезагрузки, заявив, что лучше того, что они уже сделали для сериала, они сделать не смогут.

Как сообщило издание Deadline, выпуск длинною в час будет представлять собой скорее «встречу» для ностальгирующих поклонников, а не продолжение сюжетной линии сериала.

Ранее исполнительница главной роли Дженнифер Энистон неоднократно говорила, что была бы не против вернуться к съёмкам в сериале, однако выражала опасения, что перезапуск в любом случае не превзойдёт оригинал. Её коллега Лиза Кудроу также отмечала, что это могло бы быть «весело», однако подчёркивала, что не понимает, о чём ещё могли бы рассказать создатели шоу.

«Это было бы весело, но о чем нам рассказывать? Я много думала: что именно нам всем нравилось в этом шоу? Ясно, что тогда наши персонажи были молодыми — и были друг для друга семьёй», — говорила Кудроу в одном из интервью.

Исполнительница роли Моники актриса Кортни Кокс, в свою очередь, признавала, что идея продолжения сериала регулярно обсуждалась в последние годы, однако для реализации проекта всегда не хватало «совсем чуть-чуть».

Стоит отметить, что актриса Дженнифер Энистон в октябре завела Instagram-аккаунт, и первым её постом стало селфи в компании с коллегами по съёмочной площадке «Друзей». Публикация собрала более 7 млн лайков за первые сутки.

Популярный ситком «Друзья», рассказывающий о жизни шести молодых людей в Нью-Йорке 1990-х, выходил на канале NBC c 22 сентября 1994 по 6 мая 2004 и был признан одним из наиболее успешных проектов в истории телевидения. Финальный эпизод сериала в премьерном эфире посмотрели 52,5 млн человек. Сериал был высоко оценён как зрителями, так и критиками, отмечавшими качество сценария и актёрскую игру исполнителей основных и второстепенных ролей. Проект был удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус».

Источник: Россия Сегодня