16-я победа подряд, попытка побить мировой рекорд и новые соперницы: как складывается сезон для легкоатлетки Ласицкене

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 16-ю победу подряд, выиграв соревнования в итальянском городе Падуя. Нынешний сезон складывается для легкоатлетки столь же успешно, как и несколько предыдущих. Ласицкене остаётся бесспорным лидером в своей дисциплине и недавно предприняла попытку побить мировой рекорд. При этом именно в 2019 году у действующей чемпионки мира появились новые соперницы, которые готовы составить ей конкуренцию.

Если попытаться определить, кто сейчас — самый сильный спортсмен России независимо от возраста, пола и специализации, то легкоатлетка Мария Ласицкене, вероятно, оказалась бы выше всех в этом рейтинге. Конечно, в спорте некорректны подобные сравнения и констатации, да и сама прыгунья не стала бы выделять себя на фоне других, но всё-таки даже за последние два месяца накопилось столько поводов так считать, что их просто нельзя игнорировать.

В каждом сезоне, начиная с 2015 года, Ласицкене безраздельно властвует в женских прыжках в высоту. За это время ей не покорился только титул олимпийской чемпионки. Да и то — исключительно потому, что её, как и подавляющее большинство российских легкоатлетов, не допустили до соревнований в Рио.

2019-й отчасти напоминает все предыдущие годы — Ласицкене побеждает, пытается побить мировой рекорд, а соперницы ей не особо в этом мешают. В последний раз ей пришлось познать горечь поражения в январе на Мемориале Лукашевича и Серёдкина в Челябинске. Тогда она проиграла Анне Чичеровой, взявшей высоту 2,01 м, в то время как Ласицкене в своей лучшей попытке улетела на 1,97 м.

С тех пор 26-летняя спортсменка выигрывала каждый турнир, в котором участвовала, будь это скромные российские соревнования в закрытом помещении или этап «Бриллиантовой лиги», где с ней соперничали прыгуньи экстра-класса со всего мира. На данный момент победная серия Ласицкене составляет 16 турниров, из которых восемь пришлись на летнюю часть сезона.

Первый старт на открытом воздухе стал для Ласицкене самым тяжёлым. Погода в Стокгольме на этапе «Бриллиантовой лиги» совершенно не располагала к высоким прыжкам. Марии удалось выиграть, но с совсем скромным результатом — 1,92 м. Зато потом она вернулась к привычным двухметровым прыжкам и попыткам побить личный рекорд.

На этапе в Осло Ласицкене уже взяла высоту 2,01 м и попыталась поднять планку на два сантиметра. Спустя три дня на турнире в Хожуве она с первой попытки прыгнула на 2,00 и 2,02 м, после чего почувствовала в себе уверенность прибавить сразу пять сантиметров. Личный рекорд 2,06 м устоял, но зато Ласицкене достаточно прочувствовала высоту, чтобы на следующем старте в Остраве совершить прорыв. Добавив ещё сантиметр к лучшему результату сезона, россиянка решила хотя бы повторить «личник» и добилась своего.

Взяв 2,06 м, Ласицкене вновь задумалась о мировом рекорде, который с 1987 года принадлежит болгарской спортсменке Стефке Костадиновой и составляет 2,09 м. Россиянка не пыталась его побить на официальных соревнованиях два года. Она трижды подходила к высоте 2,10 м, но одно из главных достижений в истории лёгкой атлетики опять устояло.

Те результаты можно назвать пиком спортивной формы Марии, находиться на котором постоянно просто невозможно. На следующих этапах «Бриллиантовой лиги» в Стэнфорде, Лозанне и Монако она пробовала ещё дважды побить личное достижение, но не преуспела. Тем не менее, Ласицкене шесть раз взяла двухметровую высоту, а лучшим результатом за этот период стали показанные в США 2,04 м.