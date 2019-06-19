25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

19 июня 2019     13
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов планеты, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.

По сравнению с прошлым годом 15 вузов из 25 смогли улучшить свои показатели, а пять университетов опустились в рейтинге. Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова занял 84 место, поднявшись на шесть позиций с 2018 года. На втором месте среди российских вузов оказался Новосибирский государственный университет (НГУ), который улучшил свой результат на 13 позиций и занял 231 строчку в списке. За ним следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), поднявшийся с 235-го на 234 позицию.

Наибольший прогресс из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет, которому удалось подняться на 48 строчек — в текущем году он занял 364-е место.

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции. Также в топ-500 вошли национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (419 строчка), НГУ (433 место) и Московский физико-технический институт (460-я позиция).

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов планеты, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в …


Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Алибасов дал первое после своего отравления интервью

Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью. Он пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы …


В Лондоне зарезали россиянина
В Лондоне зарезали россиянина

На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда. Уточняется, что инцидент произошел 15 июня. Источник: Лента.Ру


Оставшегося без квартиры певца Шуру обвинили в краже мебели
Оставшегося без квартиры певца Шуру обвинили в краже мебели

Оставшегося без квартиры знаменитого поп-исполнителя Шуру (Александр Медведев) обвинили в краже мебели. Об в интервью изданию Daily Storm рассказал его …


В Севастополе назначен новый природоохранный прокурор
В Севастополе назначен новый природоохранный прокурор

В Севастополе назначен новый природоохранный прокурор – младший советник юстиции Дмитрий Юрьевич Рейх, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник. Дмитрий Рейх с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты