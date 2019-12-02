27 очков Дончича помогли «Далласу» прервать 10-матчевую победную серию «Лейкерс» в НБА

02:27

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на выезде одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:110.

© Brian Rothmuller/Icon Sportswire globallookpress.com

Лучшим игроком встречи в составе коллектива из Техаса стал словенский форвард Лука Дончич, собравший коллекцию из 27 очков, 9 подборов и 10 результативных передач. У калифорнийцев дабл-даблом из 27 очков и 10 подборов отметился бигмэн Энтони Дэвис.

Несмотря на прервавшуюся победную серию из десяти матчей, «Лейкерс» с балансом 17-3 продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Маверикс», выигравшие 13 поединков из 19, делят четвёртое место с «Хьюстон Рокетс».

Ранее агент центрового Тимофея Мозгова заявил, что россиянин попытается вернуться в НБА.

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