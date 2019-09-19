3,5 тысячи подмосковных спортсменов присоединились к акции «Наш лес»

Более 3,5 тысячи спортсменов примут участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоится в Подмосковье 21 сентября, рассказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО.

Он отметил, что участие в акции для подмосковных спортсменов стало традиционным.

Ранее министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что в акции примут участие свыше трех тысяч образовательных учреждений. Она отметила, что вместе со школьниками приходят так родители.

Всего в рамках мероприятия планируется высадить более 600 тысяч деревьев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится на территории Московской области с 2013 года. За это время в ней приняли участие более 1,6 миллиона человек, было посажено 14 миллионов деревьев. Сотрудники госкомпаний также проявляют интерес к мероприятию, говорится в сообщении.

Губернатор Андрей Воробьев каждый год принимает участие. В прошлом году он вместе с младшим сыном Михаилом посадил саженцы липы в Одинцовском районе. По его словам, очень важно заботиться о природе и думать о следующих поколениях.

Источник: Лента.Ру