35 тысяч роз, слёзы Джордана и трогательная речь вдовы: как прошла церемония прощания с Брайантом и его дочерью

В Лос-Анджелесе на домашнем стадионе «Лейкерс» «Стейплс-Центр» состоялась церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной. На мероприятие пронесли 35 тысяч роз. Супруга погибшего в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Ванесса произнесла трогательную речь о том, каким был её муж в обычной жизни. А Майкл Джордан не сдерживал слёз, но сумел рассмешить всех присутствующих.

Ажиотаж, нехватка билетов и специальный окрас Ниагарского водопада

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна стали жертвами авиакатастрофы 26 января, однако публичная церемония прощания с ними состоялась в Лос-Анджелесе на «Стейплс-Центр» лишь спустя почти месяц. Похороны прошли в начале февраля, но о месте их проведения известно было лишь родным и близким.

В понедельник же проститься с легендой, наконец, получили возможность и рядовые болельщики. При этом организаторы решили продавать на мероприятие билеты, и они были раскуплены очень быстро. Все деньги, вырученные от продажи, поступили в обновлённый фонд Джианны и Коби Брайанта, который теперь носит название «Спортивный фонд Мамбы и Мамбаситы».

Мероприятие носило название «Праздник жизни для Коби и Джианны Брайант». Дата проведения — 24.02.2020 года — была выбрана неслучайно. Дело в том, что под вторым номером всегда играла девочка, а под 24-м — её знаменитый отец.

Уже за несколько часов до начала у «Стейплс-Центра» начала собираться толпа, а стадион оцепили полицейские. Те, кому не хватило билетов, стремились занять наиболее комфортные места возле арены. Абсолютное большинство людей пришли в атрибутике с фамилией Коби.

На трибунах же на креслах разложили футболки с игровым номером Брайанта. Также на церемонию принесли 35 тысяч роз. А на другом конце США в этом момент Ниагарский водопад окрасили в цвета «Лейкерс» в память о погибших.

Признание жены, забавные истории О’Нила и любимые песни Брайанта

Началась церемония с демонстрации на видео-кубе лучших игровых моментов в карьере легендарного баскетболиста, которых, разумеется, набралось немало. Затем певица Бейонсе исполнила одну из самых любимых песен спортсмена — «XO».

После неё на сцене появилась вдова Брайанта Ванесса. По словам женщины, Джианна «могла бы стать лучшей баскетболисткой в женской НБА». Мать рассказала, что девочка очень любила баскетбол, а особенно ей нравилось играть один на один с отцом.

Ванесса отметила теплоту и доброту дочери, которая была очень чуткой и всегда целовала её, желая спокойной ночи и доброго утра. Она вспомнила, как девочка любила сама делать печенье, а также смотреть фильм «Уцелевшая» и матчи НБА вместе с отцом.

Растрогала всех присутствующих и речь женщины о своём погибшем муже. Она отметила, что, в то время как для всего мира Коби являлся недосягаемой знаменитостью, для семьи он был защитой и опорой, «самым ценным игроком для дочек» и любящим добрым мужем. Ванесса призналась, что они с супругом часто в шутку обсуждали, как вместе состарятся и станут «крутыми дедушкой и бабушкой».

Когда Ванесса Брайант покидала сцену при помощи Майкла Джордана, зал аплодировал стоя. Сам Джордан не скрывал слёз. Легендарный баскетболист также выступил с речью, во время которой не переставал плакать. Однако он нашёл в себе силы пошутить, что его лицо «станет ещё одним плачущим мемом».

Вслед за ним несколько слов сказал Шакил О’Нил, который играл вместе с Брайантом за «Лейкерс». Он признался, что раньше между ними были довольно непростые отношения, однако Коби удалось завоевать уважение Шакила.

По его словам, они могли спорить, подкалывать и обзывать друг друга, «как малые дети», однако наедине, когда выключались камеры, подмигивали один другому со словами: «Пойдём надерём кому-нибудь зад».

Ранее О’Нил также заявлял, что погибший был ему, как младший брат.

А генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, что Брайант общался с ним буквально за несколько минут до гибели. Он попросил функционера помочь ему устроить стажировку в бейсбольном агентстве для дочери своего друга Джона Альтобелли, погибшего в авиакатастрфе.

«Последний поступок Коби был героическим. Он хотел использовать своё положение во благо и обеспечить будущее молодой девушки», — подытожил Пелинка.

Закончилась же церемония исполнением композиции «Аве Мария» обладательницей шести премий «Грэмми» Кристиной Агилерой. А известная певица и пианистка Алиша Киз сыграла на фортепиано «Лунную сонату», которая была особенно любима Брайантом. Как рассказал Пелинка, Коби даже научился играть её, чтобы продемонстрировать свою любовь жене.

Источник: Россия Сегодня