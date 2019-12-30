Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»

13:59

Швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.

Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению в срок до 20 января.

«Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе», — сообщила пресс-служба швейцарской компании.

21 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против «Северного потока — 2». В связи с этим Allseas приостановила работу над проектом.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что у России есть все возможности завершить строительство газопровода своими силами, если Allseas не сможет продолжить прокладку.

Источник: Россия Сегодня