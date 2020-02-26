FIS отменила этап КМ по сноуборду в Москве из-за погоды

26 февраля 2020     5
FIS отменила этап КМ по сноуборду в Москве из-за погоды

19:17

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который должен был состояться в Москве.

© Claudio Thoma/Keystone Press Agency globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России, такое решение было принято комиссией FIS из-за аномально тёплых погодных условий.

Таким образом этап, который был перенесён с 1 февраля на 6 марта, полностью отменён.

Ранее сообщалось, что СКР выразил желание провести перенесённый ЧМ по шорт-треку в России.

Источник: Россия Сегодня

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