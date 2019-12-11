Google назвал самые популярные у россиян в 2019 году мемы

11 декабря 2019     14
Google назвал самые популярные у россиян в 2019 году мемы

14:58

Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали «Зона 51» и «Кодзима гений». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование поисковой системы Google Россия «Год в поиске».

Как отмечается, в ТОП-5 самых популярных мемов года попали мемы «Тёмная тема», «Кот за столом» и «Киану Ривз».

Россияне также активно искали в этом году «Чикибамбони», «Колыван», «Хомяк», «Яйцо» и «Майк Вазовски».

Google также представил самые популярные поисковые запросы в России по итогам 2019 года. 

Так, рейтинг главных событий возглавили песенный конкурс «Евровидение» и 30-летие падения Берлинской стены.

Источник: Россия Сегодня

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