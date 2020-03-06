NI назвал российские корабли с гиперзвуковым оружием «кошмаром» для США

6 марта 2020     7
NI назвал российские корабли с гиперзвуковым оружием «кошмаром» для США

03:15

Американский военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest заявил, что оснащение российских военных кораблей гиперзвуковыми противокорабельными ракетами является «кошмаром» для Военно-морских сил США.

РИА Новости

Пек отметил, что в настоящее время у России около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами.

«Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как «Циркон», в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец», — сказал Пек.

По его словам, ракеты «Циркон» представляют собой серьёзную угрозу, у Великобритании также есть опасения, что противоракетная оборона её новых авианосцев не сможет их остановить.

При этом Пек подчеркнул, что возможности российских кораблей с ракетами «Циркон» в зонах действия собственных воздушных и наземных радаров будут огромными.

Ранее в Пентагоне объяснили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия ставкой Вашингтона на другие направления и открытостью Соединённых Штатов в области создания оружия.

В ноябре журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest назвал «худшим кошмаром» для России и Китая, который могут реализовать власти США, поставки американским союзникам атомных подводных лодок.

Ранее на эту тему:

Источник: Россия Сегодня

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