RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

21 августа 2019     18
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

13:05

Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

Старший бортпроводник аварийного лайнера Дмитрий Ивлицкий произнёс по громкоговорителю «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» во время эвакуации, помогая пассажирам выйти к дороге.

Утром 15 августа самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

На борту самолёта находились 226 пассажиров.

Президент Владимир Путин присвоил лётчикам А321 звания Героев России

В конце 2018 года был открыт онлайн-магазин телеканала RT — SHOP-RT.COM.

Источник: Россия Сегодня

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RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолёта А321

13:05 Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику …



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