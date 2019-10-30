RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

30 октября 2019     13
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

«Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живёт в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссёр, он живёт в Сербии и тоже никогда не смотрит RT», — в шутливой форме утверждает закадровый голос.

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, в котором они заявляют, что всё же смотрят телеканал.

В видео упоминается и движение «Жёлтые жилеты», участники которого проводят протестные акции во Франции. На одной из акций в апреле в Париже был развёрнут плакат с благодарностью RT за беспристрастное освещение протестов.

Ролик также рассказывает об арабских и латинских странах, которые также «никогда не смотрят RT». При этом на экране приводятся результаты исследований по аудитории СМИ, которые показывают лидирующие позиции RT.

Также упоминается американский тележурналист Ларри Кинг, который «тоже никогда не смотрит RT», потому что «он сам работает на RT».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по её мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но всё ещё хочет нравиться молоденьким.

В октябре Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале Навальный Live. В частности, он использовал такие слова, как «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу».

Источник: Россия Сегодня

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