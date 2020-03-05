RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

5 марта 2020     38
RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

09:04

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

В ходе стрима ведущие обсудили в том числе ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Источник: Россия Сегодня

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