RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

09:04

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального».

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Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

В ходе стрима ведущие обсудили в том числе ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Источник: Россия Сегодня