RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

09:04
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального».
Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.
В ходе стрима ведущие обсудили в том числе ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
Источник: Россия Сегодня