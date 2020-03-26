09:05
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Панические атаки».
Источник: Россия Сегодня
09:05
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Панические атаки».
Источник: Россия Сегодня
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Новые территории для благоустройства в Севастополе выберут онлайн-голосованием
На выбор жителям города будет предложено 20 общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве. Горожанам нужно будет выбрать одно в каждом …
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В Чёрном море зафиксирована активность радиобуя упавшего Су-27
Остаётся надежда, что пилот жив и находится рядом. «В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя …
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Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19
Свыше 138 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Такие данные за 25 …
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Экс-футболист «Сельты» устроился работать в аптеку во время эпидемии коронавируса в Испании
09:00 Бывший полузащитник футбольного клуба «Сельта» из Виго Тони Довале устроился работать в аптеку своей семьи во время эпидемии коронавируса …
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RT провёл стрим «Панические атаки»
09:05 Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Панические атаки». Источник: Россия Сегодня