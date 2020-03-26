RT провёл стрим «Панические атаки»

Новые территории для благоустройства в Севастополе выберут онлайн-голосованием На выбор жителям города будет предложено 20 общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве. Горожанам нужно будет выбрать одно в каждом …



В Чёрном море зафиксирована активность радиобуя упавшего Су-27 Остаётся надежда, что пилот жив и находится рядом. «В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя …



Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 Свыше 138 тыс. человек в России остаются под медицинским контролем из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Такие данные за 25 …



Экс-футболист «Сельты» устроился работать в аптеку во время эпидемии коронавируса в Испании 09:00 Бывший полузащитник футбольного клуба «Сельта» из Виго Тони Довале устроился работать в аптеку своей семьи во время эпидемии коронавируса …

