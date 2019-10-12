The Guardian назвал футболиста «Спартака» Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

12 октября 2019     19
The Guardian назвал футболиста «Спартака» Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

11:34

Британские СМИ оценили игру полузащитника московского «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала в матче с Англией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.

© Michal Kamaryt/CTK globallookpress.com

Издание The Guardian поставило Кралу лучшую оценку за минувшую игру. Хавбек получил девять баллов.

«Полузащитник московского «Спартака», казалось, всегда был с мячом и читал действия средней линии сборной Англии. Ему немного не хватило забить», — говорится в материале.

Крал провёл на поле весь матч.

Крал перешёл в «Спартак» из чешской «Славии» в летнее трансферное окно за €12 млн.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что отрицательно относится к возможному назначению Доменико Тедеско в «Спартак».

Источник: Россия Сегодня

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