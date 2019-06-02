The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

2 июня 2019     13
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Новейший российский истребитель МиГ-35 может в ближайшее время составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35, пишет The National Interest.

  • РИА Новости

«Этот самолёт стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем», — подчеркивает автор статьи.

По его словам, сам изготовитель отнёс истребитель к поколению «4++» благодаря уникальным техническим характеристикам самолёта.

Кроме того, в материале приводятся оценки российских лётчиков-испытателей, которые отмечают высокую огневую мощь, усовершенствованное шасси и раму повышенной прочности МиГ-35.

Ожидается, что все эти характеристики позволят новому российскому военному самолёту участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности.

Ранее МиГ-35 был представлен российскому президенту Владимиру Путину на аэродроме Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области.

Источник: Россия Сегодня

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