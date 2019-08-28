Toyota и Suzuki создадут альянс

12:27
Японские автоконцерны Toyota Motor Corp. и Suzuki заключили соглашение о формировании альянса.
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.
В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн.
Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.
Источник: Россия Сегодня