Toyota и Suzuki создадут альянс

12:27

Японские автоконцерны Toyota Motor Corp. и Suzuki заключили соглашение о формировании альянса.

«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн.

Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

Источник: Россия Сегодня