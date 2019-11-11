UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

11 ноября 2019     14
UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

14:20

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата(UFC) Давид Шоу заявил, что организация не поддерживает негативные высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора в адрес соперников.

«Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что — нет. Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», — приводит слова Шоу ТАСС.

Макгрегор неоднократно позволял себе негативные и оскорбительные высказывания в адрес соперников, в частности во время пресс-конференции в Москве назвал трусом российского бойца Хабиба Нурмагомедова, что вызвало широкий резонанс из-за его слов о Дагестане.

Ранее сообщалось, что Макгрегор высмеял Абубакара Нурмагомедова после его проигрыша Давиду Заваде добровольной сдачей в первом раунде.

Источник: Россия Сегодня

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UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

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