Аварийные дежурно-диспетчерские службы предприятий Севастополя объединят в одну

29 ноября 2019     21
Аварийные дежурно-диспетчерские службы предприятий Севастополя объединят в одну

Создание единой системы аварийно-диспетчерских служб стало главной темой очередного заседания комиссии по оценке работы управляющих компаний. Сегодня руководитель департамента городского хозяйства встретился с директорами коммунальных предприятий Инкермана и Нахимовского района.

Ожидается, что уже на следующей неделе будет подписано соглашение о взаимодействии между поставщиками ресурсов и управляющими компаниями города. Если у первых есть свои аварийно-диспетчерские службы, то некоторые обслуживающие жилой фонд организации до сих пор не имеют таких подразделений. Евгений Горлов указал на необходимость их создания. Главная цель – оперативность устранения аварий и своевременное информирование жителей.

«Многоканальный телефон однозначно. Либо в режиме ожидания, либо обязательно должны перезвонить заявителю и принять от него информацию. И соответственно обратная связь. Узнать информацию и обратно отзвониться человеку и предоставить чёткий конкретный период, когда это будет устранено», – объяснил принцип работы новой службы Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства.

Руководители управляющих компаний отчитались о работе, которую проводят. Сейчас составляются планы ремонтов на следующий год. Параллельно с этим проводятся встречи с жильцами, на которых людей информируют об этих планах. Жилищники призывают севастопольцев принимать более активное участие в судьбе своих домов и дворов. Сейчас лишь в 40% многоквартирных домов жители выбрали старших по дому.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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