Август в Крыму начинается с ливней и града

Сильные ливни, шквальный ветер и даже град ожидаются в эти выходные на территории полуострова. Погода начнет ухудшаться в субботу после обеда.

Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, над полуостровом пройдет южный циклон, который принесет с собой ливни и понижение температуры на 5-6 градусов.

Жителей и гостей Крыма просят воздержаться в выходные от походов в горы, не купаться в шторм в море и не прятаться от дождя и ветра под кронами больших старых деревьев и вблизи плохо закрепленных конструкций.

В Севастополе штормовое предупреждение пока не объявлено. По данным гидрометцентра города, завтра днем ветер усилится до 7-12 м/с, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30. Температура морской воды +25°.

Источник: Вести.Севастополь