Август в Крыму начинается с ливней и града

2 августа 2019     37
Август в Крыму начинается с ливней и града

Сильные ливни, шквальный ветер и даже град ожидаются в эти выходные на территории полуострова. Погода начнет ухудшаться в субботу после обеда.

Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, над полуостровом пройдет южный циклон, который принесет с собой ливни и понижение температуры на 5-6 градусов.

Жителей и гостей Крыма просят воздержаться в выходные от походов в горы, не купаться в шторм в море и не прятаться от дождя и ветра под кронами больших старых деревьев и вблизи плохо закрепленных конструкций.

В Севастополе штормовое предупреждение пока не объявлено. По данным гидрометцентра города, завтра днем ветер усилится до 7-12 м/с, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30. Температура морской воды +25°.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Что такое «поцелуй смерти» и почему это важно знать, отдыхая в Крыму?
Что такое «поцелуй смерти» и почему это важно знать, отдыхая в Крыму?

Редкое лето в Крыму обходится без трагедий на море. Тонут местные жители, тонут отдыхающие взрослые. Тонут дети, оставшиеся без присмотра …


Новые детали о работе Алексея Ярусова
Новые детали о работе Алексея Ярусова

Редакция “ИНФОРМЕРа” уже неоднократно писала о том, что творится в Гагаринском районе Севастополя. Напомним, что глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов за несколько …


Крымских моряков, задержанных в Ливии три года назад, отпустили домой
Крымских моряков, задержанных в Ливии три года назад, отпустили домой

Капитан танкера “Теметерон” В. Текучев и его старший помощник С. Самойлов находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости …


Севастопольцы жалуются на работу автобуса №23
Севастопольцы жалуются на работу автобуса №23

23-ий маршрут не соблюдает расписание, с такой жалобой в редакцию «Вести Севастополь» обратился Сергей Рубцов. «Сегодня, 2 августа, моя жена …


Скрипаль позвонил матери
Скрипаль позвонил матери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону с матерью, а также племянницей Викторией. Последняя рассказала о разговоре журналистам газеты …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты