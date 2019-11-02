Авиабилеты на ноябрьские праздники подорожали в полтора раза

Ноябрьские праздники — это не только три дня выходных, а целая неделя отдыха, если взять дополнительно 4 дня отпуска. Или неделю до праздников, и тогда получатся полноценные 10 дней. Но цены на авиабилеты стремительно взлетели вверх. Особенно по популярным туристическим направлениям: Симферополь, Сочи, Петербург, Прага, Ереван. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал, как менялись цены перед Днем народного единства.
Самым «дорогим» днем для перелетов стало 1 ноября. По сравнению с ценами в обычные дни, билеты на вылеты 1 ноября подорожали в среднем на 46%, то есть в полтора раза. После 6 ноября цены начинают «приходить в себя».
Самым дорогим направлением признан Крым. Улететь из Москвы в Симферополь сегодня обойдется более, чем в 9 тысяч рублей.
Эксперты проанализировали цены на перелеты в одну сторону с вылетом с 22 октября до 8 ноября по поисковым запросам, сделанным с 14 до 21 октября по наиболее продаваемым направлениям. Проявились два пика роста цен: с вылетом в районе 25-27 октября и 31 октября-2 ноября.
День вылета
Сочи
Симферополь
МинВоды
Петербург
Краснодар
2019-10-22
2605
2720
2985
2076
2621
2019-10-23
2650
2763
3040
2143
2669
2019-10-24
2967
3289
3117
2449
2960
2019-10-25
2745
4187
3273
2555
3713
2019-10-26
3816
5081
3778
2674
3586
2019-10-27
4065
5436
3299
2553
3397
2019-10-28
4038
5264
2815
2580
3029
2019-10-29
3538
4682
2450
2318
2913
2019-10-30
3717
5092
2960
2318
3123
2019-10-31
4425
6619
3045
2482
3677
2019-11-01
5847
9093
4036
3440
4352
2019-11-02
4488
7700
3951
3321
3878
2019-11-03
2889
5456
3337
2449
3376
2019-11-04
2333
4697
3367
2712
3565
2019-11-05
2421
4149
2800
2449
2669
2019-11-06
2359
3267
2450
2231
2498
2019-11-07
3363
3176
2669
2231
2669
Также эксперты отметили, что разные направления ведут себя по-разному. Где-то наплыв пассажиров не такой большой, рейсов достаточно, и цены не растут. Например, Москва — Минск. А где-то туристический сезон в разгаре, и цены на конец октября высокие, и это не зависит от праздников. Так билет в Тель-Авив во все дни перед праздничными выходными, начиная с 22 октября, стоил в 5 раз дороже, чем в дни после праздников: 6-7 ноября.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь