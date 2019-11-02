Авиабилеты на ноябрьские праздники подорожали в полтора раза

Ноябрьские праздники — это не только три дня выходных, а целая неделя отдыха, если взять дополнительно 4 дня отпуска. Или неделю до праздников, и тогда получатся полноценные 10 дней. Но цены на авиабилеты стремительно взлетели вверх. Особенно по популярным туристическим направлениям: Симферополь, Сочи, Петербург, Прага, Ереван. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал, как менялись цены перед Днем народного единства.

Самым «дорогим» днем для перелетов стало 1 ноября. По сравнению с ценами в обычные дни, билеты на вылеты 1 ноября подорожали в среднем на 46%, то есть в полтора раза. После 6 ноября цены начинают «приходить в себя».

Самым дорогим направлением признан Крым. Улететь из Москвы в Симферополь сегодня обойдется более, чем в 9 тысяч рублей.

Эксперты проанализировали цены на перелеты в одну сторону с вылетом с 22 октября до 8 ноября по поисковым запросам, сделанным с 14 до 21 октября по наиболее продаваемым направлениям. Проявились два пика роста цен: с вылетом в районе 25-27 октября и 31 октября-2 ноября.

День вылета

Сочи

Симферополь

МинВоды

Петербург

Краснодар

2019-10-22

2605

2720

2985

2076

2621

2019-10-23

2650

2763

3040

2143

2669

2019-10-24

2967

3289

3117

2449

2960

2019-10-25

2745

4187

3273

2555

3713

2019-10-26

3816

5081

3778

2674

3586

2019-10-27

4065

5436

3299

2553

3397

2019-10-28

4038

5264

2815

2580

3029

2019-10-29

3538

4682

2450

2318

2913

2019-10-30

3717

5092

2960

2318

3123

2019-10-31

4425

6619

3045

2482

3677

2019-11-01

5847

9093

4036

3440

4352

2019-11-02

4488

7700

3951

3321

3878

2019-11-03

2889

5456

3337

2449

3376

2019-11-04

2333

4697

3367

2712

3565

2019-11-05

2421

4149

2800

2449

2669

2019-11-06

2359

3267

2450

2231

2498

2019-11-07

3363

3176

2669

2231

2669

Также эксперты отметили, что разные направления ведут себя по-разному. Где-то наплыв пассажиров не такой большой, рейсов достаточно, и цены не растут. Например, Москва — Минск. А где-то туристический сезон в разгаре, и цены на конец октября высокие, и это не зависит от праздников. Так билет в Тель-Авив во все дни перед праздничными выходными, начиная с 22 октября, стоил в 5 раз дороже, чем в дни после праздников: 6-7 ноября.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь