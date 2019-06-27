Авиабомбу времен ВОВ взорвали в Севастополе

Снаряд времен Великой отечественной войны уничтожили севастопольские пиротехники, сообщила пресс-служба МЧС по городу.
Авиабомбу SD-50 весом в 50 килограммов обнаружили в селе Нахаловка. После изучения устройства взрывателя, сотрудники МЧС приняли решение уничтожить бомбу на месте.
«…совместно с правительством и экстренными службами города были приняты следующие меры: произведена засыпка боеприпаса землёй, оборудована предохранительная траншея, выполнено отключение газовых, электрических и водных коммуникаций, проходящих неподалёку, снижено давление в их сети», – говорится в сообщении.
На время проведения работ по обезвреживанию снаряда жителей ближайших домов эвакуировали, а также оцепили участок радиусом в 600 метров.
Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь