Авиабомбу, найденную на мысе Хрустальный, готовят к подрыву

Немецкую бомбу SD-250 обнаружили во время строительных работ во вторник, 24 декабря.

Сотрудники МЧС, после осмотра взрывоопасного предмета, решили уничтожить его на месте. В данный момент на строительной площадке по адресу: улица Капитанская, 2, ведутся подготовительные работы.

На время подрыва возможна временная эвакуации жителей трёх окрестных домов, постояльцев и персонала гостиницы и сотрудников Гидрофизического института, а также ограничение движения по улице.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: око СевСтар

Источник: Вести.Севастополь