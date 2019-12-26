Авиабомбу, найденную на мысе Хрустальный, готовят к подрыву

Немецкую бомбу SD-250 обнаружили во время строительных работ во вторник, 24 декабря.
Сотрудники МЧС, после осмотра взрывоопасного предмета, решили уничтожить его на месте. В данный момент на строительной площадке по адресу: улица Капитанская, 2, ведутся подготовительные работы.
На время подрыва возможна временная эвакуации жителей трёх окрестных домов, постояльцев и персонала гостиницы и сотрудников Гидрофизического института, а также ограничение движения по улице.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: око СевСтар
Источник: Вести.Севастополь