Авиабомбу нашли при строительстве водопровода в посёлке Камышлы

Сейчас решается вопрос о способе и месте уничтожения снаряда.

На место прибыли сапёры инженерно-технической группы ОМОН «Беркут», которые обследовали боеприпас и идентифицировали как фугасную немецкую авиабомбу SD-50, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.

Рабочие, прокладывая водопроводные трубы, обнаружили предмет, который по внешним признакам был похож на снаряд времён Великой Отечественной войны.

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