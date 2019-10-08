Авиабомбу нашли при строительстве водопровода в посёлке Камышлы

Рабочие, прокладывая водопроводные трубы, обнаружили предмет, который по внешним признакам был похож на снаряд времён Великой Отечественной войны.
На место прибыли сапёры инженерно-технической группы ОМОН «Беркут», которые обследовали боеприпас и идентифицировали как фугасную немецкую авиабомбу SD-50, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.
Сейчас решается вопрос о способе и месте уничтожения снаряда.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Управления Росгвардии по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь