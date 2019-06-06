«Авиадартс»: С-400 «Триумф» провел более 150 электронных пусков ракет

Дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии, отработал задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолетов и вертолетов условного противника, роль которых выполняли участники всеармейского конкурса «Авиадартс-2019».

Экипажи на самолетах Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ отрабатывали атаку на наземный объект на высоте от 1,8 тыс. метров до сверхмалых 25-ти при заходе для ракетно-бомбового удара, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа

Судьи оценивали время захода лётчиков на цель, выход из-под вероятного контрудара и точность атаки пилотов. Ракетчики, в свою очередь, провели тренировки по отражению атак авиации условного противника на прикрываемые объекты. Комплекс С-400 «Триумф» провел более 150 электронных пусков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Севастополю

Источник: Вести Севастополя