Авиарейс Москва – Симферополь стал самым популярным в России

11 октября 2019     6
Авиарейс Москва – Симферополь стал самым популярным в России

На него оформлено 7% от всех билетов, проданных на внутренние рейсы с начала года и до 10 октября 2019 года.

«Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году стал Москва – Симферополь. На него приходится 7% всех проданных по стране билетов», – сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики со ссылкой на исследование ресурса Туту.ру.

Средняя стоимость перелёта в обе стороны – 11,5 тысячи рублей. Также в десятку лидеров попал рейс Санкт-Петербург – Симферополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

От каких болезней страдают младенцы в России
От каких болезней страдают младенцы в России

Минздрав установил самые распространенные болезни младенцев в России. Соответствующие данные за 2018 год, основанные на статистике ведомства, опубликовал Росстат. Всего …


101-й День рождения празднует ветеран войны и труда Елизавета Рожкова
101-й День рождения празднует ветеран войны и труда Елизавета Рожкова

Елизавета Ивановна была призвана на фронт в августе 1941 года, а после войны 25 лет жизни посвятила строительству и восстановлению …


Авиарейс Москва – Симферополь стал самым популярным в России
Авиарейс Москва – Симферополь стал самым популярным в России

На него оформлено 7% от всех билетов, проданных на внутренние рейсы с начала года и до 10 октября 2019 года. …


Турция рассказала о первых потерях в Сирии
Турция рассказала о первых потерях в Сирии

За время военной операции Турции на севере Сирии погибли по меньшей мере пятеро турецких военнослужащих. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте …


В Госдуме прокомментировали отправку военных США в Саудовскую Аравию
В Госдуме прокомментировали отправку военных США в Саудовскую Аравию

19:55 Анна Лушникова Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление Пентагона о том, что США размещают …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты