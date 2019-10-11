Авиарейс Москва – Симферополь стал самым популярным в России

На него оформлено 7% от всех билетов, проданных на внутренние рейсы с начала года и до 10 октября 2019 года.

«Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году стал Москва – Симферополь. На него приходится 7% всех проданных по стране билетов», – сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики со ссылкой на исследование ресурса Туту.ру.

Средняя стоимость перелёта в обе стороны – 11,5 тысячи рублей. Также в десятку лидеров попал рейс Санкт-Петербург – Симферополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь