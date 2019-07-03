Авиация, флот и войска ПВО проводят тренировки на фоне учений НАТО

Авиация Южного военного округа отрабатывает взаимодействие с войсками противовоздушной обороны и кораблями Черноморского флота.

Под прикрытием сил противовоздушной обороны военные самолёты взлетают с аэродрома в Каче. Вместе с флотом они противодействуют корабельным группам условного противника и обороняют объекты береговой инфраструктуры Крыма. На разных этапах учения силы авиации и флота попеременно действуют за сторону “своих” и “чужих”. Это побуждает командиров принимать нестандартные решения. Плановые учения проходят на фоне других манёвров. 1 июля на северо-западе Чёрного моря начались учения “Си Бриз”. В них задействованы корабли стран НАТО.

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Источник: Вести.Севастополь