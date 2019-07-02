Авиация Черноморского флота направлена на Главный военно-морской парад

Экипажи морской авиации Черноморского флота станут участниками Главного военно-морского парада страны, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля в день ВМФ.

5 самолётов Су-30СМ и 7 вертолётов, в том числе МИ-8, Ка-27м, Ка-31р уже приземлились в Петербурге, сообщает пресс-служба флота.

Кроме авиации в военно-морском параде от Черноморского флота будет участвовать головной патрульный корабль «Василий Быков». Он вышел из Севастополя и взял курс на северную столицу еще в начале июня. По указу президента России, с 2017 года в параде принимают участие корабли всех четырех флотов и Каспийской флотилии.

После участия в Главном военно-морском параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования в Севастополь и Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Минобороны РФ

Источник: Вести.Севастополь