Авиация ЮВО нанесла бомбовые и ракетные удары по полигону Опук в Крыму

В ходе учебно-тренировочных полётов летчики Южного военного округа выполнили прицельное бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, имитирующим командные пункты, военную технику и огневые точки условного противника.
Учения прошли на полигоне «Опук» в Крыму. В них участвовали порядка 10 экипажей бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ. Все действия летчиков, точность их стрельбы на полигоне фиксировали комплексы объективного контроля, сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Источник: Вести.Севастополь