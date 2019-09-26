Авиация ЮВО нанесла бомбовые и ракетные удары по полигону Опук в Крыму

Учения прошли на полигоне «Опук» в Крыму. В них участвовали порядка 10 экипажей бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ. Все действия летчиков, точность их стрельбы на полигоне фиксировали комплексы объективного контроля, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учебно-тренировочных полётов летчики Южного военного округа выполнили прицельное бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, имитирующим командные пункты, военную технику и огневые точки условного противника.

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