Авиашоу в Севастополе посмотрели больше 10 тысяч зрителей

Лучшие пилоты и штурманы нашей страны демонстрировали над Севастопольской бухтой чудеса пилотирования. Для пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты» каждое такое выступление – это возможность подтвердить высочайший уровень нашей боевой авиации.

“Петли Нестерова”, “бочки” и “колоколы”, а также знаменитый “Кубинский бриллиант” – ромб с идеальными гранями – визитная карточка российских асов на самолетах Су-30 и МиГ-29. Это поистине рекорд, который вписан в историю мировой авиации, и которым не может похвастать ни одно государство и не одни воздушные силы мира.

За происходящим над акваторией Севастопольской бухты наблюдают около 10 тысяч зрителей. Все элементы авиашоу выбраны заранее и многократно отработаны. Но пилоты все жё постарались удивить зрителей.

«После длительного перерыва мы показали горизонтальную «бочку» в составе 9 самолетов. Мы это уже давно не делали, потому что поменялся состав группы. Вот впервые продемонстрировали здесь над Севастополем», – рассказывает Андрей Алексеев, пилот авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Ярким шоу в небе завершаются всеармейские соревнования “Авиадартс”, где состязались лучшие военные летчики России: 60 экипажей. Среди них и звено Су-34 под командованием Андрея Бородачёва. Чемпионы 2015 года и на этот раз в числе победителей.

«В этом “Авиадартсе” именно стрельба ракетами удалась как нельзя хорошо, – с гордость говорит Андрей Бородачёв, командир авиационного звена Су-34. – Надеюсь не сглазить, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб на следующих соревнованиях было так же хорошо и получилось лучше всех!»

Победа на общероссийском этапе «Авиадартс-2019» – у летчиков Южного федерального округа. В августе наши лучшие экипажи представят Россию на международном конкурсе, который пройдет в Рязани.

Олег Смирнов, Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Александр Соловьев, Андрей Асташев

Источник: Вести Севастополя