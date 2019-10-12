Автоинспекция озвучила итоги рейда «Автобус» в Севастополе

За время операции зафиксировано 65 правонарушений, совершённых водителями маршрутных транспортных средств.

Инспекторами оставлено 34 административных материала за нарушения правил дорожного движения. В том числе, семь – за неиспользование внешних световых приборов, столько же за не включенные «поворотники», шесть – за нарушение правил остановки, пять – за неиспользование ремней безопасности, по два – за нарушение правила проезда пешеходных переходов и несоблюдение требований знаков.

Камеры фиксации выявили 12 случаев нарушения автобусами скоростного режима и 19 – проезда стоп-линии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь