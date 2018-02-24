Автопробег «Дорогами Героев» стартует 9 марта

С 9 по 11 марта 2018 года состоится автопробег «Дорогами Героев», посвященный 4-й годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией по маршруту Севастополь – Симферополь – Керчь – Анапа – Новороссийск и обратно на 15 ретро-автомобилях ГАЗ М-20 «Победа», организуемый силами Севастопольской региональной организацией «Клуб автолюбителей «Победа» (СРОО «Победа»).

Целями автопробега является укрепление дружественных связей граждан России путем сохранения памяти о героических страницах общей истории, почитании культурных ценностей, а также создание условий для гражданского становления, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и привлечения молодежи к автотуризму.

Программа автопробега:

9 марта 2018:

09.00 – сбор участников автопробега на пл. Нахимова;

10.00 – старт автопробега;

12.30 – прибытие в г. Симферополь;

13.30 – отправление в г. Керчь;

17.30 – торжественный митинг у Обелиска Славы бессмертным героям на г. Митридат.

10 марта:

08.00 – паромная переправа;

11.00 – прибытие в г. Анапа, посещение памятников боевой славы, возложение цветов;

14.30 – прибытие в г. Новороссийск, торжественный митинг на пл. Героев.

11 марта:

08.00 – отправление из г. Новороссийска;

19.00 – прибытие в г. Севастополь на пл. Нахимова. Награждение участников автопробега.



Фото принадлежит клубу автолюбителей «Победа»