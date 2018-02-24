Автопробег «Дорогами Героев» стартует 9 марта

С 9 по 11 марта 2018 года состоится автопробег «Дорогами Героев», посвященный 4-й годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией по маршруту Севастополь – Симферополь – Керчь – Анапа – Новороссийск и обратно на 15 ретро-автомобилях ГАЗ М-20 «Победа», организуемый силами Севастопольской региональной организацией «Клуб автолюбителей «Победа» (СРОО «Победа»).
Целями автопробега является укрепление дружественных связей граждан России путем сохранения памяти о героических страницах общей истории, почитании культурных ценностей, а также создание условий для гражданского становления, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и привлечения молодежи к автотуризму.
Программа автопробега:
9 марта 2018:
09.00 – сбор участников автопробега на пл. Нахимова;
10.00 – старт автопробега;
12.30 – прибытие в г. Симферополь;
13.30 – отправление в г. Керчь;
17.30 – торжественный митинг у Обелиска Славы бессмертным героям на г. Митридат.
10 марта:
08.00 – паромная переправа;
11.00 – прибытие в г. Анапа, посещение памятников боевой славы, возложение цветов;
14.30 – прибытие в г. Новороссийск, торжественный митинг на пл. Героев.
11 марта:
08.00 – отправление из г. Новороссийска;
19.00 – прибытие в г. Севастополь на пл. Нахимова. Награждение участников автопробега.
Фото принадлежит клубу автолюбителей «Победа»