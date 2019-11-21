Авторы проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» запустят аудиогид

Аудиогид для путешествий по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» появится в 2020 году.

«Работаем над тем, чтобы в следующем году запустить аудиогид по «Золотому кольцу Боспорского царства», – приводит ТАСС слова создателя проекта Христофора Константиниди.

Межрегиональный туристический маршрут начал работать в 2019 году. За непродолжительный срок существования по нему успели проехать туристы из Австрии, Германии, Словении и Японии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь