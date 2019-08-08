Автор найденного на Аляске послания живет в Севастополе

8 августа 2019     18
Автор найденного на Аляске послания живет в Севастополе

На Аляске у города Шишмарев найдена бутылка с посланием на русском языке. Фотографии необычной находки американец Тайлер Иванофф опубликовал на своей странице в Facebook.

Записка датирована 20 июня 1969 года. Согласно посланию, отправитель служил на плавбазе “Сулак”.

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу. Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», – говорится в послании.

Предположительно, автор послания с 1970 года работал в Севастополе на предприятии “Югрыбхолодфлот” и до сих пор живет в городе.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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