Автор фильма «Крым небесный» выступает за цензуру на ТВ и в кино

В российском кинематографе и на телевидении должна быть цензура – считает режиссёр-документалист, сценарист и актёр Сергей Дебижев. Необходимо избавиться от зарубежной кинопродукции, которая навязывает российским зрителям чуждые им ценности и традиции. Об этом и о многом другом с Сергеем Дебижевым шел разговор в студии Вести ФМ.

На полуострове режиссер снимает фильм-зрелище «Крым небесный». Это захватывающие дух виды моря, гор, памятников архитектуры с высоты птичьего полета, запечатленные в разное время года при разном освещении. Жители Севастополя и Крыма первыми в стране увидят этот фильм, где не будет никакого закадрового рассказа – только музыка и Крым, каким его еще никто не видел.

Слушайте интервью сегодня в 18.45 и завтра в 6:45 утра на частоте 90,8 ФМ.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь