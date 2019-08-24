Аграрии и судостроители Крыма представят свою продукцию в Дамаске

24 августа 2019     14
Аграрии и судостроители Крыма представят свою продукцию в Дамаске

Продукцию крымских аграрных, судостроительных, металлургических и химических предприятий представят на международной ярмарке в Дамаске, сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Республики Крым информационному агентству ТАСС.

Ярмарка пройдет с 28 августа по 6 сентября. Представлять республику будут сотрудники министерств, ведомст, Крымско-Сирийского торгового дома “Содружество” и госпредприятия “Крымрегионторг”.

«Основными задачами визита являются расширение взаимодействия между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой, организация постоянно действующего сообщения для взаимных поставок продукции, загрузка морских портов Керчи и Феодосии», – сообщили в министерстве.

В апреле этого года глава Республики Крым Сергей Аксёнов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, согласно которому планируется создание совместного торгового дома и судоходной компании. 6 августа Правительство Российский Федерации одобрило предложение Совета Министров Крыма о заключении экономического соглашения с Сирией. Власти Крыма и Сирии планируют подписать его на ярмарке в Дамаске.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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