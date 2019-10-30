Аграрии рассказали, где растут самые ароматные яблоки

30 октября 2019     43
Аграрии рассказали, где растут самые ароматные яблоки

В Крыму заканчивается сбор фруктов. В одном из крупнейших совхозов полуострова в Нижнегорском районе уже собрали больше четырёх тысяч тонн яблок.

Сейчас в самом разгаре заготовка яблок так называемых средних сортов созревания. Аграрии считают, что ароматнее, чем крымские, яблок просто нет.  

«Верный признак, как отличить крымское яблоко – надо провести проаналептический анализ: по-простому говоря, взять его понюхать, – рассказывает Валентин Корниенко, генеральный директор АО “Совхоз”. – Крымское яблоко всегда ароматное. Даже, когда машину открывают, откуда идёт аромат настоящих яблок».

На 380 га здесь растут 8 сортов яблок: Фуджи, Гала, Гольден… Все они отлично подходят для выращивания в крымском климате. Для орошения наделов применяется капельный полив. Поскольку по Северо- Крымскому каналу вода с 2014 года не поступает, здесь пробурили свои скважины. В воду для полива добавляют фосфорную и плотную кислоту, этого вполне достаточно, чтобы удобрить крымскую плодородную почву.

Чтобы яблоки не теряли товарный вид, после уборки их собирают в специальные тканевые мешки – столбушки – и хранят в герметичном холодильном отсеке.

А падальцы отправляют на винзавод, где из них делают сок. Продукция предприятия поставляется не только в местные торговые сети, но и в другие регионы страны: Санкт- Петербург, Нижний Новгород, Москву, а также Республики Бурятия и Саха.

Сергей Вологин, Клим Громов, Владимир Казанцев

Источник: Вести.Севастополь

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