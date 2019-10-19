Аграрии Севастополя отмечают профессиональный праздник

19 октября 2019     6
Аграрии Севастополя отмечают профессиональный праздник

В Севастополе сегодня проходят торжества в честь дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Почётные грамоты и благодарности вручены фермерам, ветеринарам, агрономам, пекарям, технологам. Пятеро работников отрасли удостоены звания Заслуженного работника сельского хозяйства региона. Большинство наград забрали виноделы – представители одной из самых развитых сфер агропромышленного комплекса Севастополя. Причём не обошли вниманием и тех, кто напрямую с продукцией не связан, но обеспечивает слаженную работу всего комплекса.

«Проработал много там, 30 лет. Приятно, в принципе, что видят, что делаю. Варим, собираем оборудование, варим. Недавно на Осипенко выварили бункеры для винограда. Считаю, что это наше достижение с моей бригадой», – делится электрогазосварщик Севастопольского винодельческого завода Вячеслав Собченко.

Сейчас регион готовит три агростартапа по 2,5 миллиона рублей для начинающих фермеров. В этом году в сельскохозяйственный комплекс города вложат более 400 миллионов, заявили в профильном департаменте.

«Это и на закладку многолетних насаждений, и с этого года мы даём компенсацию на раскорчёвку старых, отбывших виноградников. Это и аквакультура – компенсация расходов на акваукльтуру, и на модернизацию судового оборудования, холодильного оборудования для наших рыбопереработчиков. Это и поддержка фермеров, поддержка кооперативов», – директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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