Аграрии Севастополя планируют собрать на новых виноградниках рекордный урожай

Севастопольские аграрии собирают первый урожай с виноградников, заложенных после воссоединения полуострова с Россией. По прогнозам, будет собрано около 20 тысяч тонн винограда – это рекордное количество.

Благодаря государственной поддержке, в 2015 и 2016 годах в Севастополе было заложено 600 гектаров новых виноградников. Город компенсирует виноградарям до 80% расходов на закладку и уход за виноградниками.

Сегодня на полях агрофирмы «Золотая балка» побывала и. о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко, она посмотрела, как идет уборка технических сортов винограда.

«После перехода Севастополя в состав Российской Федерации правительство города начало оказывать значительную поддержку местным аграриям на закладку новых виноградников. За несколько лет количество урожая значительно увеличилось. Отрасль виноградарства и виноделия является приоритетной и очень важной для нас. Правительство Севастополя продолжит выделять субсидии и всячески поддерживать наших сельхозпроизводителей», – заявила Мария Литовко.

Как сообщила генеральный директор агрофирмы «Золотая Балка» Елена Костенко, уже собраны практически все белые сорта винограда.

“Виноделы довольны тем, что угадали с саженцами – это ароматный Шардоне, Мерло и Мускат. С нового года севастопольцы уже смогут насладиться напитками с данного урожая. У нас действует также крупная программа по обновлению виноградников. Ежегодно наше предприятие высаживает порядка 150 – 200 гектаров», – рассказала Елена Костенко.

Уборка ягод продолжится до конца октября, а в ноябре аграриям предстоит разрыхлить землю на виноградниках, чтобы она впитала как можно больше влаги.

А в последние выходные сентября на виноградниках “Золотой балки” прошел праздник молодого вина и урожая “Winefest”, в ходе которого работники агрофирмы проводили экскурсии и знакомили посетителей с технологией производства вина.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь