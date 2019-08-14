«Агростартап»: в Севастополе появилась новая мера поддержки начинающих фермеров

14 августа 2019     23
«Агростартап»: в Севастополе появилась новая мера поддержки начинающих фермеров

Начинающие фермеры, зарегистрированные в этом году, могут рассчитывать на получение новых мер государственной поддержки. В Севастополе появился грант «Агростартап».  

«Кроме начинающих фермеров, его может получить гражданин России, не зарегистрированный в качестве КФХ, но обязующийся зарегистрироваться в качестве крестьянско-фермерского хозяйства в течение 15 дней с момента признания победителем его этого конкурсного отбора», – рассказала Валерия Карнышева, начальник отдела малых форм хозяйства департамента сельского хозяйства г. Севастополя.

Сумма гранта доходит до двух с половиной миллионов рублей. Предоставляют его только при наличии бизнес-плана на срок до пяти лет. В этом году финансовую поддержку по новой программе планируют оказать трём фермерам – победителям конкурса. В общей сложности они получат около восьми миллионов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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