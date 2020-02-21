Адвоката из Ялты будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере

Член адвокатской палаты Республики Крым подозревается в попытке незаконно получить 20 тысяч долларов США.

Завершено расследование дела в отношении ялтинского адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Установлено, что защитник пообещал представителю подследственного повлиять на решение Ялтинского городского суда о назначении наказания ниже низшего предела, за 20 тысяч долларов США. Адвокат якобы намеревался передать деньги должностным лицам в УМВД и судье. Таким образом, он ввёл в заблуждение представителя обвиняемого, поскольку не имел возможности повлиять на ход расследования и приговор.

Спустя несколько дней адвокат получил первую часть оговоренной суммы – 12,5 тысячи долларов, после чего был задержан бойцами УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Дело в отношении него с направлено в суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь