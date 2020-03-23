Администрация кладбища установит новые таблички на разрушенных могилах

В Севастополе 13 табличек сняли с могильных крестов на кладбище в районе пятого километра Балаклавского шоссе. Администрация обязалась установить новые таблички.

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Таблички с могильных крестов пропали ещё в середине месяца.

Родственников тех, кто здесь похоронен, руководство кладбища о случившемся оповестило сразу же – ещё 14 марта. Тогда же и было написано заявление в полицию. По информации пресс-службы УВМД, проверка проводится по факту хищения более 30 могильных табличек. Хотя со слов сотрудников, пропало в намного больше.

«Полиция приехала, в течение семи часов работала на кладбище. Я, когда увидела – была в шоке. Но то, что в поле зрения попало, полицейские спрашивают какое количество, а я отвечаю: где-то 30-50 штук. А когда они приехали и начали работать, уже более тщательно проверку сделали, то оказалось, 213 могил были обезглавлены, будем так говорить», – рассказала заведующая кладбищами ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Лариса Королёва.

В департаменте городского хозяйства информацию подтвердили.

«Без табличек остались могилы в трёх кварталах. Площадь участка – 70 гектаров», – сообщил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

Территория кладбища с одной стороны забором не огорожена. Днем за порядком следят смотрители – каждые четыре часа они делают объезд. Однако ночью доступ открыт. Поэтому вандалы смогли пройти к могилам.

Меры по охране территории планируют усилить. Сотрудники госучреждения называют случай беспрецедентным. Все данные о захороненных хранятся в архиве.

«Адрес захоронения, квартал, сектор, ряд, могила, каждый умерший у нас это имеет. И кто ответственный за данное захоронение, с родственников. Вот эти журналы, у нас все ведутся на каждого умершего», – говорит заведующая кладбищами ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Лариса Королёва.

Администрация кладбища взяла на себя ответственность за восстановление именных табличек. На это уйдет более 60 тысяч рублей. Новые экземпляры уже доставили в Севастополь из Симферополя. Их готовы начать возвращать на места.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь