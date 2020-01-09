«Адмирал Григорович» с помощью ракет и артиллерии отразил нападение условного противника

9 января 2020     8
«Адмирал Григорович» с помощью ракет и артиллерии отразил нападение условного противника

Фрегат Черноморского флота “Адмирал Макаров” на боевом посту в Средиземном море сменит экипаж “Адмирала Эссена”, а на третьем корабле “адмиральской серии” – сторожевике “Адмирал Григорович” прошли учения по противовоздушной обороне.

Именно для такого случая на флоте существует традиция не толпиться в проходах. Аварийная группа экипажа фрегата “Адмирал Григорович” поднята по тревоге. По легенде учений, в одном из отсеков корабля начался пожар.

Это и есть “борьба за живучесть корабля”. Аврал объявляют почти каждый день, и все члены экипажа бросают всё, чем бы они ни занимались, и бегут за специнструментами и защитной экипировкой.

«У каждого из нас расписаны функциональные обязанности, – рассказывает Феликс Вагинов, машинист турбинной группы фрегата “Адмирал Григорович”, – существует несколько звеньев аварийных партий, каждый знает то, чем занимается. Создаются рубежи обороны по борьбе с огнём, водой. Наши действия должны быть отработаны до автоматизма для того, чтобы в случае нештатной ситуации мы смогли быстро ликвидировать аварию».

Условный пожар потушен. Но на отдых времени нет. Корабль атакует условный противник.

Установка “А-190” может выстрелить за минуту восемьдесят раз. Но, по словам командира ракетно-артиллерийской боевой части Сергея Никитина, главный показатель этого орудия – скорость наведения и точность на большой дистанции.

«Боевые возможности артустановки А-190 позволяют уничтожать надводные, воздушные и береговые цели противника на дистанции до 25 километров, – объясняет командир части. – В сравнении с аналоговыми, с другими артиллерийскими установками, предыдущими и артустановками на кораблях вероятного противника, у нас преимущество минимум на 8 километров в дальности применения».

Электронные пуски – часть постоянных тренировок экипажей черноморских фрегатов, учения проходят не только у причальной стенки.

«Корабль неоднократно выполнял задачи в Средиземном море, – сообщил Константин Аксёнов, командир фрегата “Адмирал Григорович”, – в среднем за год корабль проводит более 200 суток в море с выходом на дальнюю морскую зону».

На боевые дежурства регулярно выходят три сторожевых корабля “адмиральской серии” 30-й дивизии Черноморского флота.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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