«Адмирал Макаров» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу

В соответствии с программой форума российские моряки присутствовали на литургии в храме Иоанна Предтечи. После чего командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов совместно с послом Российской Федерации в Греческой Республике Андреем Масловым в сопровождении роты почётного караула и военного оркестра принял участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрии. Принял участие в шествии по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Федору Ушакову, где российские моряки отдали воинские почести прославленному адмиралу и возложении венков к памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.

На борту российского корабля на о. Корфу была принесена главная икона Военно-Морского Флота России «Святой апостол Андрей Первозванный», поклониться которой имели возможность участники мероприятий «Русской недели на Ионических островах». В период пребывания в Керкире «Адмирал Макаров» был открыт для посещения местными жителями. За время стоянки в греческом порту российский корабль посетило более тысячи человек.

Следующим портом захода российского корабля станет пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, где пройдёт торжественный молебен в связи с принесением главной иконы ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный». Святыня будет доступна для поклонения военнослужащим, выполняющим задачи в дальней морской зоне, до середины октября. Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» в рамках плановой ротации сменит в составе постоянной группировки ВМФ экипаж сторожевого корабля «Пытливый», выполняющий задачи в Средиземном море с июля 2019 года.

Источник: Вести.Севастополь