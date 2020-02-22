«Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» вернулись на базу после учений

Отряд кораблей отработал зачетные стрельбы по морским мишеням, имитирующим условного противника. Корме этого отряд уничтожил и воздушные цели. В рамках учений были проведены артиллерийские стрельбы и электронные пуски ракет.

В учениях была задействована ударная группа флота в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60».

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункты базирования после проведения учений по уничтожению условного противника в морских полигонах Чёрного моря.

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