«Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» вернулись на базу после учений

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункты базирования после проведения учений по уничтожению условного противника в морских полигонах Чёрного моря.
В учениях была задействована ударная группа флота в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60».
Отряд кораблей отработал зачетные стрельбы по морским мишеням, имитирующим условного противника. Корме этого отряд уничтожил и воздушные цели. В рамках учений были проведены артиллерийские стрельбы и электронные пуски ракет.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь