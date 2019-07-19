"Адмирал Макаров" и БРК "Утёс" провели ракетные стрельбы в Черном море

19 июля 2019     18
"Адмирал Макаров" и БРК "Утёс" провели ракетные стрельбы в Черном море

В акватории Черного моря состоялось совместное учение корабельных сил фрегата “Адмирал Макаров” и берегового ракетного комплекса “Утёс”, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

По сценарию учений, личный состав комплекса “Утёс” должен обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие. Экипажу фрегата “Адмирал Макаров” необходимо было взять на сопровождение ракету и обеспечить её поражение путём выполнения стрельбы из зенитного ракетного комплекса “Штиль”.

«В ходе учения боевой расчёт комплекса «Утёс» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками зенитных ракет», – говорится в сообщении.

Ракетные стрельбы, отслеживание ракеты-мишени и её успешное поражение зафиксированы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Личным составом берегового ракетного комплекса “Утёс” в назначенное время с точки старта ушла ракетная мишень. Личным составом фрегата “Адмирал Макаров” ракетная мишень была поражена с заданной точки в заданном районе», – сказал заместитель командира дивизиона майор Сергей Великанов.

Исходя из соображений безопасности, морской полигон на время проведения учения был закрыт для судоходства.

Видео пресс-службы Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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