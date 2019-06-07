«Адмирал Эссен» отметит трехлетие в составе Черноморского флота

Сегодня у “Адмирала Эссена” День корабля. Седьмого июня 2016 года фрегат был передан в состав Черноморского флота, тогда на нём подняли Андреевский флаг. Торжественные мероприятия состоятся завтра, ну а сегодня экипаж продолжает службу.

По легенде учений противовоздушной группы, в опасной близости от сторожевого корабля обнаружены четыре воздушные цели. Они не выходят на сеанс радиосвязи и на большой скорости продолжают движение. Это фатальная ошибка экипажей самолётов противника. После того, как системы “Адмирала Эссена” приведены в полную боевую готовность, командир группы приказывает открыть огонь.

«Многозадачность стоит перед кораблём, поэтому комплексы вооружения позволяют вести боевые действия как с надводным противником, с воздушным, так и с подводными лодками. Прошлый год был наиболее насыщенным в истории корабля. Провёл 286 суток в море, пройдя 45 тысяч морских миль», – говорит Николай Гребнев, заместитель командира фрегата “Адмирал Эссен”.

Практически одновременно с решением боевых задач экипаж фрегата отрабатывает навыки маневрирования. В данном случае так называемый “проход узкости”. Учитывая габариты корабля, а его длина 125 метров, выход из бухты задача непростая. Но её намеренно усложняют.

В боевые информационные системы фрегата и электронные карты закладывают дополнительные параметры – пятибалльный шторм и условия ограниченной видимости. Но даже в такой обстановке экипаж справляется с поставленными задачами.

Дмитрий Туркин, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя