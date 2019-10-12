«Адмирал Эссен» с группой кораблей вернулся в Севастополь после учения

Корабли Черноморского флота отработали совместные действия по поиску и уничтожению субмарин.

В учениях приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Эссен», подлодки «Колпино», малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец», морских тральщиков «Турбинист» и «Железняков», а также судов обеспечения.

В роли субмарины потенциального противника выступила подводная лодка «Колпино». Противолодочные корабли выполнили её поиск, тральщики провели постановку учебных мин в районах вытеснения, а подводники отработали уклонение от торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельбы ракетами «Калибр» из подводного положения.

Всего было задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь